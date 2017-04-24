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اعتماد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان بنسبة 18 %

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اعتماد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان بنسبة 18 % اعتماد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان بنسبة 18 %

مصراوي Masrawy

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

​اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، نتائج امتحانات الدور الاول لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2016- 2017، والتي تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

وأعلن رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ومشرف عام الامتحانات، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 18 %.

وجاءت بيانات نتيجة الامتحان كالتالي: "240 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات، 45 منهم فقط اجتازوا الامتحان بنجاح و92 منهم سيدخلون امتحان الدور الثاني، ورسب 106 طالبًا وطالبة".

وتبدأ امتحانات الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل.

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