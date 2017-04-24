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بالصور.. "فودة" يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بجنوب سيناء

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بالصور.. "فودة" يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بجنوب سيناء بالصور.. "فودة" يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

فودة يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجن

جنوب سيناء - أحمد السيد:

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء في ذكرى تحرير سيناء.

حضر المراسم اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد شبانة قائد اللواء 313، والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء، والنائب غريب حسان، وعدد من مشايخ وعواقل البدو وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري ثم موسيقي الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والأبرياء.

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