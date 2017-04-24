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«هيونداي - كيا» يواصلان اقتحام سوق السيارات الكهربائية

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«هيونداي - كيا» يواصلان اقتحام سوق السيارات الكهربائية «هيونداي - كيا» يواصلان اقتحام سوق السيارات الكهربائية

التحرير

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تكثف شركة "هيونداي – كيا" الكورية من أبحاثها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب امتلاكها العديد من الإصدارات التي تنتمي للطرازات الكهربائية الخالصة أو الهجين.

وبحسب موقع "إنسايديفز"، فإن كل من "كيا" و"هيونداي" أعلنا عن عزمهما الدخول في أبحاث مكثفة، ضمن خطة مشتركة تقودها الشركة الأم لتكثيف الإنتاج في مجال السيارات الكهربية.

وتمتلك هيونداي سلسلة من الطرازات الكهربية باسم "إيونيك"، وتسعى من خلالها إبراز القدرات التقنية الحديثة للشركة الكورية بشكل مستمر.

وتكتفي كيا بإصدار نسخة كهربية أو هجين من سياراتها المعروفة فعليًا بالوقود المحروق في الأسواق العالمية، وعلى رأسها "سول" و"ستينجر" وغيرها.

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التحرير

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