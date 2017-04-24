خلايا الوقود والقيادة الذكية.. أبرز التقنيات في معرض شانجهاي الدولي

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لم يعد السباق بين الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم، ينحصر في عدد ورفاهية الإصدارات التي تغزو الأسواق سنويًا، بل توجهت تلك الكيانات العملاقة للبحث عن حلبة صراع جديدة، ولكن تلك المرة وجدوا ضالتهم في التكنولوجيا، والتي باتت شريك رئيسي للقدرات الفنية والأدائية للسيارات.

التقنيات الجديدة أصبحت واحدة من الفقرات الرئيسية في المحافل الدولية الخاصة بالسيارات، والتي كان أحدثها معرض شانجهاي الدولي للسيارات في الصين، حيث شهد ظهور العديد من التقنيات الحديثة في مجال القيادة ورفاهيتها، وفي هذا السياق نستعرض أهم التقنيات التي ظهرت بقوة في المعرض الدولي.

بايدو

استطاعت الشركة الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا، الإعلان عن نواياها بالدخول في سباق شركات السيارات لصناعة مركبة ذاتية القيادة، لتصبح منافسة رئيسية لنظيرتها العملاقة الأمريكية "جوجل"، والتي تولت مهام التأسيس لمفهوم القيادة الذاتية بالعالم.

هوندا NeuV

واحدة من المفاهيم الصارخة التي قدمتها الشركة اليابانية خلال الفترة الماضية، والتي صاحبها ظهور إصدار جديد من سيارتها الكروس أوفر الشهيرة "CR-V" بالمعرض الدولي في الصين، ويمثل المفهوم الاختباري الحديث للشركة بداية لمنظور السيارة الذكية التي تستطيع التواصل مع أدق رغبات قائدها.

القيادة الذاتية

باتت السيارات ذاتية القيادة تمثل فقرة رئيسية في برانج الشركات المصنعة للسيارات خلال تواجدها بأحد المحافل الدولية للسيارات، وقدمت "نيسان" مفهوم "Vmotion” الشهير، والذي يمثل انتقالة من السيارات الذاتية العادية، إلى طراز أكثر قدرة على فهم السائق ورغباته، وهو الأمر ينعكس بدوره على نمط القيادة.

خلايا الوقود

أبرزت العديد من الشركات العالمية وعلى رأسها "هيونداي" و"تويوتا" إمكانية الوصول إلى صيغة تقنية تساعد على استهلاك الوقود بشكل أمثل، لاسيما بعد اكتشاف الخلايا الهيدروجينية، والتي تساعد في تحقيق معدلات مثالية على مستوى نمط بالاستهلاك.