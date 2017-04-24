بعد حادث المترو.. توفير أتوبيسات لنقل الركاب من طرة لوسط البلد

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بعد واقعة انقلاب قطار مترو طرة وتعطل الحركة بالخط الأول، وجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اللواء رزق علي رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام، بسرعة توفير خطوط أتوبيسات لنقل الركاب من منطقة طرة إلى وسط المدينة للقضاء على تكدس المواطنين نتيجة بطء حركة المترو بالخط الأول لمترو الأنفاق بمحطة طرة بسبب تسيير القطارات من طرة إلى المعصرة باتجاه واحد بالتبادل دون تعطيل حركة سير القطارات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخطوط لطبيعتها .

وأكد رزق بأنه فور تلقي الإخطار بوقوع حادث بمحطة طرة لمترو الأنفاق تم الدفع بعدد 10 سيارات لنقل المواطنين من طرة إلى ميدان عبد المنعم رياض وميدان العباسية كخدمة خاصة لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.