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«صحة المحافظين»: شركات الأدوية غدرت بالمريض.. وأوقفت إنتاج 1362 صنفا

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«صحة المحافظين»: شركات الأدوية غدرت بالمريض.. وأوقفت إنتاج 1362 صنفا «صحة المحافظين»: شركات الأدوية غدرت بالمريض.. وأوقفت إنتاج 1362 صنفا

التحرير

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قالت الدكتورة منال شحاتة، رئيس لجنة الصحة بحزب المحافظين، إن شركات الأدوية في اجتماعها مع وزير الصحة وعدت بتوفير كافة الأدوية الناقصة حال زيادة أسعارها بعد أن شهدت ارتفاعا مرتين في أقل من عام واحد فقط.

أضافت شحاتة، خلال بيان صحفي، اليوم الاإثنين، أن هناك 1326 صنفًا دوائيًا غير موجود في السوق والمريض يعاني ومعاناته تزداد يومًا بعد يوم، فضلًا عن زيادة بعض الأدوية لأكثر من 50% ووصلت في بعض الأحيان إلى 95 % لبعض الأنواع التي لم تشملها قائمة الزيادة الرسمية.

أوضحت شحاتة، أن زيادة أسعار الأدوية كانت ضرورة حتمية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لكن عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية وينخفض الدولار لابد من إعادة تخفيض الأسعار.

ونصحت شحاتة، المرضى، بضرورة تغيير ثقافة شراء الأدوية بهذا الكم، مضيفة: لأننا كمصريين نستهلك كميات كبيرة مقارنة بدول أخرى، فالدواء المصرى يباع بالعلبة وفي أمريكا تحدد الجرعة بالقرص".

طالبت شحاتة، وزارة الصحة، باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه شركات الأدوية التي لم تلتزم بتوفير النواقص أسوة بحال المريض الذي تزداد معاناته يوما بعد الآخر، واقترحت إلغاء تسجيل الصنف للشركة في حال توقفها عن إنتاجه 3 أشهر. 

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التحرير

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