أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض «صنع في مصر» تحت رعاية السيسي

Google+ Print
اليوم.. انطلاق فعاليات معرض «صنع في مصر» تحت رعاية السيسي اليوم.. انطلاق فعاليات معرض «صنع في مصر» تحت رعاية السيسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنطلق فعاليات معرض "صنع في "، الذي تنظمه شركة "إكسبرس عرب" تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2017.

يعد معرض "صنع في مصر" أكبر معرض دولي متخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه إستراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

ويتميز المعرض بمشاركة عدد كبير من الوزاراء في مقدمتهم رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزراء الصناعة والاستثمار والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من الصناع ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الاستثمارية، كما سيشهد المعرض تنظيم مؤتمر ضخم على هامش المعرض لمناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجة قطاع الصناعة والاستثمار في مصر، بالإضافة إلى سبل تنمية القطاع، والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يواجه خلال الفترة الراهنة تحديات كبيرة.

في السياق ذاته، ذكر  أحمد رأفت، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبرس عرب، أن معرض صنع في مصر، يهدف لجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة إلى السوق، وهو ما سيعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر.

وأبدى رأفت، تفائله الكبير بشأن نجاح المعرض، وتحقيق الأهداف المرجوة منه وهي دعم الاقتصاد وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوءعلى الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى التسهيلات الكثيرة التي أقرتها للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

أوضح رأفت، أن العديد من المستثمرين والمطورين والصناع المصريين والعرب، يرغبون في التعرف على الفرص المتاحة في السوق المصرية، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والصناع، مشيرًا إلى أن أهم مايميز معرض صنع في مصر، هو تنوع الشركات والمؤتمرالذي تقيمه المجموعة على هامش المعرض لمناقشة أهم الفرص المتاحة في السوق، وسبل تنمية القطاع، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات، والدورالذي يمكن أن يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد.

يركز المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض على عدة محاور، أبرزها استعراض المشاريع القومية المتنوعة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاختيارالفرص المناسبة ومناقشة الخطط وعقد الصفقات النوعية التي ستصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري