اليوم.. انطلاق فعاليات معرض «صنع في مصر» تحت رعاية السيسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنطلق فعاليات معرض "صنع في مصر"، الذي تنظمه شركة "إكسبرس عرب" تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي ، خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2017.

يعد معرض "صنع في مصر" أكبر معرض دولي متخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه إستراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

ويتميز المعرض بمشاركة عدد كبير من الوزاراء في مقدمتهم رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزراء الصناعة والاستثمار والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من الصناع ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الاستثمارية، كما سيشهد المعرض تنظيم مؤتمر ضخم على هامش المعرض لمناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجة قطاع الصناعة والاستثمار في مصر، بالإضافة إلى سبل تنمية القطاع، والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يواجه خلال الفترة الراهنة تحديات كبيرة.

في السياق ذاته، ذكر أحمد رأفت، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبرس عرب، أن معرض صنع في مصر، يهدف لجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة إلى السوق، وهو ما سيعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر.

وأبدى رأفت، تفائله الكبير بشأن نجاح المعرض، وتحقيق الأهداف المرجوة منه وهي دعم الاقتصاد وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوءعلى الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى التسهيلات الكثيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

أوضح رأفت، أن العديد من المستثمرين والمطورين والصناع المصريين والعرب، يرغبون في التعرف على الفرص المتاحة في السوق المصرية، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والصناع، مشيرًا إلى أن أهم مايميز معرض صنع في مصر، هو تنوع الشركات والمؤتمرالذي تقيمه المجموعة على هامش المعرض لمناقشة أهم الفرص المتاحة في السوق، وسبل تنمية القطاع، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات، والدورالذي يمكن أن يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد.

يركز المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض على عدة محاور، أبرزها استعراض المشاريع القومية المتنوعة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاختيارالفرص المناسبة ومناقشة الخطط وعقد الصفقات النوعية التي ستصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري.