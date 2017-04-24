مجلس الأهلي يستقبل نجوم اليد ويجتمع لاعتماد بنود الجمعية العمومية

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، في السادسة مساء غد الثلاثاء، اجتماعه بفرع النادي بمدينة نصر؛ لمناقشة العديد من الأمور المهمة في مقدمتها اعتماد بنود الجمعية العمومية بعدما فوضت المجلس لاعتمادها.

يبحث المجلس اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ بطاقات جمهور النادي الأهلي من بين 3 شركات استوفت العرض الفني والمالي، وهي شركات؛ «صلة» و«فالكون» و«3s ».

كما يناقش المجلس، دراسة تشطيب الدور الأرضي لفريق الكرة في المدرج الجديد، بالإضافة لدراسة تكييف شاليهات النادي في منتجع مرسى مطروح؛ لخدمة الأعضاء قبل انطلاق الموسم الصيفي الجديد، وكذلك أعمال الصيانة والتجديدات في مجمع حمامات سباحة مقر النادي بالجزيرة، وكذلك دراسة إنشاء مركز علاج طبيعي في فرع النادي بمدينة نصر.

كما يتوجه المجلس، برئاسة المهندس محمود طاهر، في الخامسة من فجر غدٍ الثلاثاء، إلى مطار القاهرة؛ لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة اليد ـ رجال ـ برئاسة مروان هشام، عضو المجلس قادمة من المغرب.

وتوّج فريق رجال اليد بالأهلي قد في المغرب بكأس السوبر على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه 29-23، ثم خاض بعده منافسات بطول كأس الكؤوس الإفريقية التي توِّج بلقبها على حساب فريق الحمامات التونسي في النهائي بنتيجة 31-22.

يذكر أن فريق رجال اليد في الأهلي قد حقق إنجازا تاريخيًا هذا الموسم لم يسبق أن حققه الفريق طيلة تاريخه؛ بعد الفوز بالثلاثية القارية والتي افتتحها في شهر أكتوبر الماضي بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي الذي أقيم في بوركينافاسو بنتيجة 26-23، ليضمها إلى بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الذي تأهل بعده الفريق للمشاركة في بطولة العالم لأندية بقطر.