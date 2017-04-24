بعد منشور "كوب الشاي".. ماذا يعني مصطلح "فيمنست"؟

مصراوي Masrawy

كتب - علي أحمد:

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أطلقته إحدى الناشطات دعت فيه المرأة إلى رفض إعداد كوب الشاي لزوجها إذا كان في استطاعته فعله، معتبرة أنها ليست مُلزمة شرعاً بطاعة الزوجة في مثل هذه المطالب.

ومن بين ما أثاره هذا المنشور بين المتفاعلين تداول مصطلح فيمنست"، فماذا يعني هذا المصطلح؟

فيمنست أو feminist يعني "النسوية" وهو مصطلح مناهض لـ "الذكورية"، ذلك المصطلح الذي يطلق على السلوكيات والأفكار والقوانين التي ترسخ من سيطرة الذكور على الإناث، لذلك تبنت العديد من النساء مصطلح "فيمنست" لمناهضة ما وصفوها بالنظرة الذكورية في المجتمع.

وكانت الناشطة "جهاد تليمة" نشرت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" منشوراً جاء فيه" لو جوزك قالك اعمليلي شاي وهو بصحته متعمليش، شرع ودين انتي مش مطلوب منك في الإسلام خدمة زوجك، تاني وتالت وهكررها".

وفور تداول المنشور تفاعل رواد مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض، ليتحول "فيسبوك" إلى ساحة للجدل بين الشباب والفتيات كل يدافع عن فكرته.