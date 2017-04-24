سحر نصر تتفق مع وكالة «ضمان الاستثمار» على زيادة الدعم للقطاع الخاص

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع كيكو هوندا، نائبة الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، التابعة لمجموعة البنك الدولى، والتى تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها، وذلك على هامش حضورها لاجتماعات الربيع بالبنك الدولي بواشنطن، بحضور الوزير المفوض راجى الأتربى، المدير التنفيذى للبنك الدولى فى مصر، و محمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة.

وأكدت الوزيرة، على حرص مصر بزيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، موضحة أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للاستثمار.

وعرضت "نصر" عددًا من المشروعات التي يمكن للوكالة الاستثمار فيها ومنها (محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة)، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة في عدد من مشروعات تنموية في مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها.

وأوضحت أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أي مخاطر استثمارية.

وأعربت كيكو هوندا، على حرص الوكالة بالاستثمار في مصر خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية لدعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسین حیاة الناس من خلال توفیر ضمانات تأمین ضد المخاطر التى يتعرض لها المستثمرين فى القطاع الخاص.

وذكرت "هوندا" أن أنشطة وكالة ضمان الاستثمار في مصر تشمل مشروعى (أباتشي مصر والتكرير المصري)، حيث قامت الوكالة بإعطاء ضمانات بقيمة 150 مليون دولار في مشروع أباتشي مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير، فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطي استثمارات في الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الألمانية في الشركة المصرية للتكرير.​