عضو بالغرف التجارية: تأسيس شركة عالمية لتفعيل مبادرة «هيا نعمل» قريبا

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قال عضو جمعية رجال الأعمال والغرف التجارية، المهندس سهل الدمراوي: إنه "تم توسيع مبادرة (هيا نعمل) لتضم قطاع الأدوية بجانب قطاع العقارات والمقاولات"، موضحًا أنه تم تأسيس شركة عالمية لتعمل على تفعيل المبادرة.

وأضاف "الدمراوي" أنه يمكن تعميم المبادرة لتضم قطاعات أخرى مثل: السياحة والصناعات الغذائية وباقي مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصري.

وأشار إلى أن مبادرة "هيا نعمل" فى قطاع المقاولات، حققت نجاحًا ملموسًا، وبدأ عدد من الشركات في التفاعل معها، مما دفعه لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل قطاع الأدوية والصحة.

وأوضح عضو الغرف التجارية أن السوق الإفريقي للدواء يقدر بنحو 100 مليار دولار، و نصيب مصر منه لا يتجاوز 0.06%، وهو رقم ضئيل للغاية رغم أنه السوق الأقرب إلينا مقارنة بباقي دول العالم.

وتابع: إن "الغرض من إنشاء شركة النهضة العالمية للأدوية - هو تكوين شركة عالمية تضم العديد من شركات الأدوية ومصانع الأدوية ومصانع جميع المواد الداخلة في صناعة الدواء بكافة أنواعه سواء كان بشري أو بيطري أو تجميل أو مكملات غذائية و المكاتب العلمية في هذا المجال، وكذلك مواد التعبئة والتغليف والطباعة و البنوك الوطنية والاستثمارية ومكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة الخارجية وشركات التأمين وشركات النقل والشحن".

وأكد "الدمراوي" أنه يمكن المشاركة في جميع مناقصات توريد الأدوية بأنواعها للدول العربية والأفريقية بمساعدة البنوك فى توفير خطابات الضمان، وتكوين مكتب علمي على أعلى مستوى يضم خبراء التسجيل والتصدير لهذه الأدوية ويضم نخبه من أصحاب الشركات، وبذلك يتم تشجيع عملية التصدير للأدوية والتي بلغت قيمتها فى حدود 100 مليار دولار للدول الأفريقية فقط والحصول على نسبه مناسبة.

وشدد عضو جمعيةرجال الأعمال على أن الهدف الأساسي للشركة، هو الحصول على مشروعات للشركات المساهمة بها بأسعار مناسبة وفائض ربح مناسب، مما يعد بالنفع على المساهمين، بالإضافة إلى تنشيط الصناعة للمواد المستخدمة فى التشييد وكذلك التصدير وتوفير النقد الأجنبي بالدولة.

وأوضح أنه تم البدء بالفعل في تأسيس شركة "نهضة مصر العالمية للدواء"، وسيتم الإعلان عن موعد المساهمة والاكتتاب قريبًا.