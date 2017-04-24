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«فودة» يلتقي شباب جنوب سيناء قبل حضورهم المؤتمر الوطني للشباب

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«فودة» يلتقي شباب جنوب سيناء قبل حضورهم المؤتمر الوطني للشباب «فودة» يلتقي شباب جنوب سيناء قبل حضورهم المؤتمر الوطني للشباب

التحرير

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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم لحضور المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسماعيلية، الذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح ، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

ويشارك في المؤتمر 1200 شاب من مختلف الفئات العمرية من محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالي، و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من شباب الأحزاب السياسية.

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كما تم اختيار 60 شابا ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من مشروعات طرق ومياه وإسكان وإنشاء جامعة بجنوب سيناء (جامعة الملك سليمان)، تضم 11 كلية منها 7 كليات بطور سيناء، و2 كلية بشرم الشيخ، و2 برأس سدر.

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كما طالبهم المحافظ أن يمثلوا المحافظة خير تمثيل، وأن تكون مشاركتهم إيجابية، كما تعود منهم باعتبارهم مشاركين أساسين في التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

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التحرير

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