«الحديد والصلب» تطرح مناقصة عالمية لتطوير الشركة

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أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، طرح مناقصة عالمية لإعادة تأهيل وتطوير الشركة.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن العام الحالي 2017 سيكون عام تطوير قطاعي الحديد والصلب والغزل والنسيج، لافتًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من الهيكلة المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، وذلك بزيادة رأس مال الشركة فى 11 أبريل بنسبة 100% من الأسهم مع احتفاظ الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنفس نسب مساهمتها بالشركة.

و أشار "الشرقاوي" إلى الانتهاء من الدراسة الفنية لاحتياجات الشركة من التطوير وتحديث خطوط الإنتاج، وإعداد كراسة الشروط وطلب العروض الفنية والمالية مع مراجعة هذه الدراسة من الجهات المتخصصة.

جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب لاقت اهتمامًا من الشركات العالمية للدخول في مناقصة التطوير على مدار الشهور القليلة الماضية، وتم التباحث مع تلك الشركات حول كيفية التطوير ومدى جدواه وطرق التمويل.

ودعت شركة الحديد والصلب الشركات العالمية المتخصصة في تطوير شركات الحديد والصلب لتقديم عروضها في المناقصة، على أن يكون موعد تقديم العطاءات 18/7/2017.