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وزير المالية يستعرض رؤية مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

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وزير المالية يستعرض رؤية مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وزير المالية يستعرض رؤية مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

التحرير

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أكد وزير المالية عمرو الجارحي، إصرار  على المضي قدمًا في تنفيذ برنامجًا متكاملًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها ، مشيرًا إلى أن هذه الجهود والإصلاحات ستنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.

وأوضح "الجارحي" أنه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، حيث تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة الثقة في الاقتصاد، وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الإصلاح، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والإفريقية.

كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودي ووزير الخزانة الأمريكي، حيث استعرض "الجارحي" ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا رغبة مصر في التحرك قدمًا بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، منوهين أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعًا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

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التحرير

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