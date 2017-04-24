بالصور.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى

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أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أن سيناء كانت ومازالت أرض البطولات، لافتا بأن رجال القوات المسلحة قدموا نموذجا مشرفا للتضحية من أجل تحرير سيناء من الاحتلال.

ووضع "فودة"، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة ذكرى تحرير سيناء بحضور اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، والعقيد أحمد شبانة، قائد اللواء ٣١٣، وعدد من مشايخ وعواقل البدو.

من جانبه، قال مدير الأمن، إن ذكرى تحرير سيناء توضح كم التضحيات التي تمت لتحرير هذه البقعة الغالية، لافتا بأن رجال الأمن بجنوب سيناء يقدمون تضحيات كثيرة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة الذين يستشهدون على يد الإرهاب الغادر، دليل على هذه التضحيات؛ للقضاء على الإرهاب الذي يعكر صفو المجتمع.

وهنأ غريب حسان، عضو مجلس النواب، أهالي سيناء بهذه الذكرى التي تؤكد أن بدو سيناء مع القوات المسلحة و الشرطة قادرون على مواجهة الإرهاب والتطرف.

وشدد "حسان"، على ضرورة الإسراع في عمليات التنمية التي تتم على أرض سيناء، مناشدا بتشجيع الشباب بالإقامة في سيناء.