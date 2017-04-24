أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى

Google+ Print
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بالصور.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أن سيناء كانت ومازالت أرض البطولات، لافتا بأن رجال القوات المسلحة قدموا نموذجا مشرفا للتضحية من أجل تحرير سيناء من الاحتلال.

18142814_1559726054040595_775556982_n

ووضع "فودة"، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة ذكرى تحرير سيناء بحضور اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، والعقيد أحمد شبانة، قائد اللواء ٣١٣، وعدد من مشايخ وعواقل البدو.

18109502_1559726624040538_311297086_n

من جانبه، قال مدير الأمن، إن ذكرى تحرير سيناء توضح كم التضحيات التي تمت لتحرير هذه البقعة الغالية، لافتا بأن رجال الأمن بجنوب سيناء يقدمون تضحيات كثيرة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة الذين يستشهدون على يد الإرهاب الغادر، دليل على هذه التضحيات؛ للقضاء على الإرهاب الذي يعكر صفو المجتمع.

18143083_1559731570706710_1688579310_n

وهنأ غريب حسان، عضو مجلس النواب، أهالي سيناء بهذه الذكرى التي تؤكد أن بدو سيناء مع القوات المسلحة و الشرطة قادرون على مواجهة الإرهاب والتطرف.

وشدد "حسان"، على ضرورة الإسراع في عمليات التنمية التي تتم على أرض سيناء، مناشدا بتشجيع الشباب بالإقامة في سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا