بالصور.. تكريم أسر شهداء ومصابي الحروب في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، حفل تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، بقاعة الاحتفالات بقصر الثقافة في حي المناخ، وذلك بحضور اللواء سيد غالي رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

جرى خلال الحفل، تكريم المحاربين القدامى وأسر شهداء القوات المسلحة والعمليات العسكرية بسيناء، بجانب تكريم أبطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي عام 1956، بالإضافة إلى تكريم العميد يسري عمارة، الذي أسر العقيد "عساف ياجوري"، القائد بالجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال المحافظ، خلال كلمته: "إنه سيجري افتتاح ساحة تليق بالشهداء تجمع كافة الشهداء منذ عام 1956 حتى شهداء الإرهاب بسيناء، يوم 23 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى توفير غرفتين لجمعية قدامى المحاربين بمساكن 6 أكتوبر في حي المناخ، لتسهيل وصول مصابي العمليات العسكرية والمحاربين القدامى للجمعية بسهولة".

وأكد محافظ بورسعيد على أن المدينة الباسلة تفخر بشهدائها وتتمنى أن تقدِّم كل يوم شهيدًا من أجل الوطن.