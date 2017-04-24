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بالصور.. رجال دين في افتتاح موسم "حصاد القمح" ببني سويف

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مصراوي Masrawy

افتتاح موسم حصاد القمحافتتاح موسم حصاد القمح

افتتاح موسم حصاد القمحافتتاح موسم حصاد القمح

افتتاح موسم حصاد القمحافتتاح موسم حصاد القمح

بني سويف - أحمد كامل:

افتتح الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير ، برفقة المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، موسم حصاد القمح في محافظة بني سويف هذا العام، بأحد حقول القمح بشرق النيل.

حضر الافتتاح عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومزارعين فضلًا عن التنفيذيين المعنيين.

وأكد "البنا" أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بالمحافظة بلغ 121 ألفا و664 فدانًا بإنتاجية متوقعة لهذه المساحة تزيد عن 328 ألف طن، فيما يوجد فائض في الطاقة التخزينية المتاحة بالصوامع والشون بدائرة المحافظة حوالي 8 آلاف طن.

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