النمنم: إعادة طبع دواوين "الكابتن غزالي".. وحفلان لتأبينه

السويس ـ حسام الدين أحمد:

أعلن حلمي النمنم وزير الثقافة، إقامة حفلين لتأبين شاعر المقاومة الشعبية في السويس الكابتن غزالي، الذي توفي بعد صراع مع المرض، مطلع أبريل الجاري، وإعادة طبع دواوينه الشعرية مرة أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، صباح اليوم، وزير الثقافة، بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة الوزير للسويس، لمتابعة مهرجان مسرح السويس الأول للطفل، الذي تشارك فيه فرق من الأطفال، تمثل 4 محافظات.

وقدّم محافظ السويس، درع المحافظة لوزير الثقافة، تقديرا وتكريما له في زيارته الأولى للسويس، وعقب ذلك توجه الوزير لقصر الثقافة لمتابعة فعاليات المهرجان في ثالث أيامه، والذي يتضمن عرضا مسرحيا لفرقة مدرسة الملك فيصل الإعدادية بنات، بعنوان "مصر فوق الجميع" ، وعرض "صعيدي بعد التعديل" لفرقة جبل التحدي للمكفوفين بالقاهرة.