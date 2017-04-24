أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

النمنم: إعادة طبع دواوين "الكابتن غزالي".. وحفلان لتأبينه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ السويس يستقبل وزير الثقافة (1)محافظ السويس يستقبل وزير الثقافة (1)

محافظ السويس يستقبل وزير الثقافة (2)محافظ السويس يستقبل وزير الثقافة (2)

محافظ السويس يستقبل وزير الثقافة (3)محافظ السويس يستقبل وزير الثقافة (3)

السويس ـ حسام الدين أحمد:

أعلن حلمي النمنم وزير الثقافة، إقامة حفلين لتأبين شاعر المقاومة الشعبية في السويس الكابتن غزالي، الذي توفي بعد صراع مع المرض، مطلع أبريل الجاري، وإعادة طبع دواوينه الشعرية مرة أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، صباح اليوم، وزير الثقافة، بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة الوزير للسويس، لمتابعة مهرجان مسرح السويس الأول للطفل، الذي تشارك فيه فرق من الأطفال، تمثل 4 محافظات.

وقدّم محافظ السويس، درع المحافظة لوزير الثقافة، تقديرا وتكريما له في زيارته الأولى للسويس، وعقب ذلك توجه الوزير لقصر الثقافة لمتابعة فعاليات المهرجان في ثالث أيامه، والذي يتضمن عرضا مسرحيا لفرقة مدرسة الملك فيصل الإعدادية بنات، بعنوان " فوق الجميع" ، وعرض "صعيدي بعد التعديل" لفرقة جبل التحدي للمكفوفين بالقاهرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري