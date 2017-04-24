"صحة المنيا" تبدأ تدريب 160 طبيبًا حول التوعية بـ"السكري"

المنيا - ريمون الراوي :

بدأت مديرية الصحة بالمنيا، بالتعاون مع جمعية "صعيد مصر لمرضى السكري"، اليوم الإثنين، تدريب 160 طبيبًا حول التوعية بمرض السكري وكيفية اكتشافه وطرق العلاج والوقاية منه، ضمن برنامج تدريبي من المقرر تعميمه على باقي محافظات الصعيد.

وقالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن البرنامج بدأ بتدريب 40 طبيبًا دفعة أولى، إذ يتناول المعارف الأساسية لداء السكري ومضاعفاته وأمراض الكلى المزمنة المصاحبة لهم ضمن منظومة الأمراض غير المعدية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية للبرنامج تستغرق 6 أسابيع بواقع يوم في الاسبوع لمدة أربع ساعات.