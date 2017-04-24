الصحة: إصابة 27 مواطنًا في انقلاب أتوبيس بالسويس

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، إصابة 27 مواطنًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق (السويس - البحر الأحمر) بمحافظة السويس.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإ​سعاف، أنه الهيئة دفعت بـ16 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط فور الإبلاغ بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام، وخرج 10 حالات منهم بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء، فيما يتبقى 17 حالة مازالت بالمستشفى.

وذكر أن الإصابات تتراوح بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة .