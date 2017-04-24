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بالصور.. "عارضة" تحقق أمنيتها بالموت وهي "فائقة الجمال"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (1)بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (1)

بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (2)بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (2)

بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (3)بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (3)

بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (4)بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (4)

بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (5)بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (5)

بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (6)بالصور.. عارضة تحقق أمنيتها بالموت وهي فائقة الجمال (6)

كتبت - هاجر حاتم:

مرض السرطان اللعين قد يجعلك ترى قرب نهايتك أمام عينيك، وتتنبأ بموتك قبل حدوثه، وهذا بالفعل ما حدث مع راسين بريجونتا (20 عاماً)، من مدينة دافاو في جنوب الفلبين.

علمت "بريجونتا" باقتراب موعد وفاتها، بسبب وصول مرضها لمرحلة متأخرة جدًا، فوضعت خطة لجنازتها، وقررت أن تموت وهي بغاية الجمال، ووضع مساحيق التجميل، وارتداء اكليل من الزهور، وفستان أبيض، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبالفعل تم تحقيق أمنيتها، لتظهر بشكل غاية في الجمال وهي تضع الماكياج، وتم دفن "بريجونتا" الأسبوع الماضي بجوار قبر والدها، ونشرت شقيقتها الصور المحزنة على "فيسبوك" وكتبت: "اليوم قد تم الإيفاء بالعهد، وأنا أراك تبتسمين".

وأضافت شقيقتها أن أختها كانت تعمل "عارضة" في الماضي، طلبت لهذا مكياجاً خاصاً بها في لحظاتها الأخيرة، وأن تظل جميلة حتى بعد وفاتها.

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