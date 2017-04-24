«انتصاراته ماليه حياته».. 110 سنة أهلي

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يحتفل النادي الأهلي، اليوم الإثنين، بمرور 110 أعوام على تأسيسه، حيث بدأت قصة الأحمر بالتزمان مع كفاح ونضال شعب مصر في مطلع القرن العشرين، الذي أشعله الزعيم مصطفى كامل، في حماس المثقفين المصريين، وكان طلاب وخريجو المدارس العليا هم صفوة المثقفين في مصر، وأملها في التخلص من الاستعمار البريطاني.

تأسس النادي الأهلي عام 1907، كنادي رياضي مصري، ليصير بعدها أكبر الأندية المصرية العربية الإفريقية شهرة، وأكثرها فوزًا ببطولات كرة القدم وأكثرها شعبية في الوطن العربي، وحصل الأهلي على 20 بطولة قارية، وضعت الأحمر على قمة أندية العالم إلى أن اقتنص الملكي ريال مدريد اللقب الموسم المنقضي، كما في عام 2000، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأهلي كأفضل نادٍ إفريقي في القرن العشرين.

صاحب فكرة إنشائه هو عمر لطفي بك، الذي كان رئيسًا لـ"نادي طلبة المدارس العليا للألعاب الرياضية بالجزيرة"، وتيمنًا باسمه سميت عدة أندية في المنطقة باسم الأهلي مثل (أهلي طرابلس - أهلي بنغازي الليبي - أهلي البرج الجزائري - أهلي جدة السعودي - الأهلي الأردني - أهلى دبي الإماراتي - الأهلي البحريني - الأهلي القطري).

حصل النادي الأهلي على درع الدوري المصري لكرة القدم 38 مرة، آخرها موسم 2015-2016، وحصل على بطولة كأس مصر 35 مرة آخرها عام 2007، كما حصل "المارد الأحمر" -كما يلقبه مشجعيه- على بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات، آخرها في نوفمبر 2013، وتأهل من خلالها إلى كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

تأسيس النادي

طرح عمر لطفي بك، فكرة تأسيس النادي الأهلي في العقد الأول من القرن العشرين، وذلك خلال رئاسته لنادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 1905، لأنه اعتبر تأسيس هذا النادي سياسيًا بالدرجة الأولى، ووجد أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى نادٍ رياضي يجمعهم لتمضية وقت الفراغ وممارسة الرياضة.

وقام بعد ذلك بعرض فكرة إنشاء النادي على مجموعة من أصدقائه اللذين تحمسوا للفكرة، ليتم تأسيس النادي الأهلي عام 1907، وتقرر تكوين شركة رأسمالها خمسة آلاف جنيه مصري، على شكل ألف سهم، قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات، ويعتبر النادي الأهلي أول نادٍ للمصريين.

سبب التسمية

كان أمين سامي باشا، أول من اقترح اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية، وتمت تسمية الأهلي بهذا الاسم؛ لأنه نشأ لخدمة طلبة وخريجي المدارس العليا، الذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، ولذلك نشأ وطنيًا مصريًا للم شمل الشباب المصري.

أول اجتماع رسمي

عقد أول اجتماع في 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة في -الخامسة والنصف مساءً- بمنزل "ميشيل إنس" بالجيزة برئاسته، وعضوية كل من، إدريس راغب بك، وإسماعيل سري باشا، وأمين سامي باشا، وعمر لطفي بك، ومحمد أفندي شريف، سكرتيرًا.

وطرح إسماعيل سري باشا، خلال الاجتماع الرسم الذي صممه للمبنى الرئيسي للنادي، باعتباره مهندسًا معماريًا، وفي نفس الجلسة عرض عمر لطفي بك، عقد الشركة، ووافق المجتمعون من المؤسسين على إنشاء الشركة، وهي شركة مدنية باسم النادي الأهلي للرياضة البدنية.

واختارت اللجنة ميشيل أنس -إنجليزي الجنسية- لرئاسة النادي؛ للاستفادة من نفوذه لدى سلطات الاحتلال، وتسهيل عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء النادي من قبل الحكومة، وأصبح هو أول رئيس للنادي الأهلي، واستمر رئيسًا حتى يوم 1 أبريل 1908.

الألوان والشعارات

صمم شعار النادي الأهلي في 3 نوفمبر 1917، وكان من تصميم محمد شريف صبري بك، عضو النادي، وخال الملك فاروق، وألوان النادي الأهلي مقتبسة من ألوان علم مصر السابق، في أوائل القرن العشرين، عندما كان الزي عبارة عن خطوط حمراء وبيضاء، بعد ذلك تغيرت إلى نصف أحمر ونصف أبيض، ثم حتى أصبحت حمراء فقط، لأنه كان لون العلم المصري في تلك الفترة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

كان أول شعار للأهلي في عام 1907 حتى 1952، وبعد ثورة 1952 تغير الشعار، فكان هذا هو الشعار الثاني في تاريخ النادي.

وتم الإعلان عن الشعار الثالث في مئوية تأسيس الأهلي عام 2007، حيث تم تغييره قليلاً، وأضيفت عبارة "نادي القرن" له.

تعديل اسم الأهلي إلى "النادي الأهلي للرياضة البدنية"

عدلت الجمعية العمومية للنادي في جلسة غير عادية في 15 مارس 1940، بعض المواد في لائحة النظام الأساسي للنادي منها أن يُسمى النادي الأهلي "للرياضة البدنية"؛ لأن الرياضة أهم وأشمل من الألعاب الرياضية.

كابتن الأهلي

مُنح لقب "كابتن النادي" لأول مرة إلى محمود مختار "التتش"، نظرًا للخدمات الجليلة التي قدمها للرياضة بصفة عامة، وللنادي بصفة خاصة، على أن يكون من اختصاصه رفع تقارير نصف شهرية بملحوظاته عن الألعاب المختلفة بالنادي، وما يراه من اقتراحات بشأنها، وذلك بجلسة اللجنة العليا في 17 أكتوبر 1940.

رؤساء النادي الأهلي

تولى رئاسة النادى الأهلي منذ إنشاءه وحتى الآن 14 رئيسًا، أحدثهم المهندس محمود طاهر، وفيما يلي نستعرض جميع رؤساء النادي، وفتراتهم في مقعد الرئاسة:

1- ميشيل أنس من 24 أبريل 1907 إلى 1 أبريل 1908.

2- عزيز عزت من 2 أبريل 1908 إلى 9 فبراير 1916.

3- عبد الخالق ثروت من 9 فبراير 1916 إلى 14 فبراير 1922.

4- جعفر والي من 14 فبراير 1922 إلى 7 يوليو 1940.

5- أحمد فؤاد أنور من 7 يوليو 1940 إلى 2 نوفمبر 1941.

- جعفر والي من 3 نوفمبر 1941 إلى 2 يناير 1944.

6- أحمد حسنين من 3 يناير 1944 إلى 19 فبراير 1947.

7- أحمد عبود من 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961.

8- صلاح الدين الدسوقي من 3 ديسمبر 1962 إلى 15 ديسمبر 1965.

9- عبد المحسن مرتجي من 15 ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 1967.

10- إبراهيم كامل الوكيل من 18 يوليو 1967 إلى 8 يوليو 1971.

- عبد المحسن مرتجي من 8 يوليو 1971 إلى 12 ديسمبر 1980.

11- صالح سليم من 12 ديسمبر 1980 إلى 16 ديسمبر 1988.

12- محمد عبده صالح الوحش من 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 1992.

- صالح سليم من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 2002.

13- حسن حمدي من 6 مايو 2002 إلى مارس 2014.

14- محمود طاهر من 28 مارس 2014 حتى الآن.

نادى القرن

أول مشاركة للأهلي فى بطولات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، كانت في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1976، وحصد الأهلى خمسة عشر لقبًا إفريقيًا متنوعًا حتى عام 2000، ما جعل الاتحاد الإفريقي، يختار الأهلي كـ"نادي القرن العشرين في إفريقيا"، ولا يزال المارد الأحمر حتى اليوم يتصدر قائمة تصنيف أندية القارة الإفريقية.

وفي حفل كبير بستاد القاهرة الدولي، أعلن عن لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا، وتم إقامة لقاء ودي بين الأهلي وريال مدريد الإسباني "نادي القرن في أوروبا" بكامل نجومه يتقدمهم زين الدين زيدان، ولويس فيجو، وروبرتو كارلوس، وراؤول جونزاليس وغيرهم، وفاز الأهلي على ريال مدريد بهدف نظيف.

بطولات النادي الأهلي

- الدوري المصري (38): 1949، 1950، 1951، 1953، 1954، 1956، 1957، 1958، 1959، 1961، 1962، 1975، 1976، 1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987، 1989، 1994، 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2014، 2016.

- كأس مصر (33): 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1961، 1966، 1978، 1981، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007.

- كأس السلطان (7): 1923، 1925، 1926، 1927، 1929، 1931، 1938.

- دوري القاهرة (5): 1939، 1942، 1943، 1948، 1950.

- دوري الجمهورية العربية المتحدة (1): 1961.

- كأس السوبر المصري (9): 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015

- كأس أبطال العرب (1): 1996.

- كأس العرب للأندية الفائزة بالكأس (1): 1995.

- كأس السوبر العربي: 1997، 1998.

- الكأس الأفرو-آسيوية (1): 1989.

- كأس السوبر الأفريقي (6): 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014.

- دوري أبطال أفريقيا (8): 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

- كأس الإتحاد الأفريقي (1): 2014.

- كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكأس (4): 1984، 1985، 1986، 1993.

أرقام قياسية للنادي الأهلي

- احتل المركز الأول عالميًا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم عن شهر يونيو 2006، ويوليو 2007.

- لعب النادي 55 مبارة متتالية دون هزيمة في البطولات الدولية والمحلية على مدار 17 شهرًا، وكسر الرقم القياسي المسجل باسم نادي توتنهام الإنجليزي.

- صاحب 8 بطولات إفريقية لأبطال الدوري، وهو رقم قياسى ينفرد به أيضًا، إضافة إلى وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة رابطة الأبطال الإفريقية 4 مرات متتالية، فاز في 3 وخسر في واحدة أمام النجم الساحلي التونسي في ستاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

- حصل النادي الأهلي على 124 بطولة محلية وعربية وقارية.

- أصبح أكثر نادٍ في العالم، حاصل على بطولات قارية بـ 20 بطولة، وذلك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية 2014، ويليه نادي إيه سي ميلان الإيطالي بـ18 بطولة قارية، قبل أن يقتنص الملكي ريال مدريد اللقب.

أبرز نجوم النادي الأهلي

مختار التتش، صالح سليم، رفعت الفناجيلي، مصطفي عبده، محمود الخطيب، إكرامي، ثابت البطل، طاهر أبو زيد، ربيع ياسين، مجدي عبدالغني، أحمد شوبير، أسامة عرابي، حسام حسن، وليد صلاح الدين، هادي خشبة، سيد عبد الحفيظ، عصام الحضري، محمد أبوتريكة، محمد بركات، وائل جمعة، عماد متعب، حسام غالي، حسام عاشور.