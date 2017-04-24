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«روما» يسعى لعودة الانتصارات عبر بوابة بيسكارا

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«روما» يسعى لعودة الانتصارات عبر بوابة بيسكارا «روما» يسعى لعودة الانتصارات عبر بوابة بيسكارا

التحرير

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يستضيف نادي بيسكارا نظيره روما، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، باستاد أدرياتيكو، بقيادة تحكيمية للحكم ماسيميليانو إيراتي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل بيسكارا بقيادة مديره زدينيك زيمان، المركز الأخير "20" برصيد 14 نقطة جمعهم من (32 مباراة، فاز 2 وتعادل 8 وخسر 22، مسجلآ 31 هدفًا فيما تلقت شباكه 70 هدفًا).

من جانبه، يأتي روما، بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي، في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، جمعهم من (32 مباراة، فاز 23 وتعادل 3 وخسر 6، مسجلآ 70 هدفًا فيما تلقت شباكه 27 هدفًا)، بفارق نقطة عن نابولي الثالث بـ (71).

ويسعى رجال لوتشيانو سباليتي، للعودة لنغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة السابقة بهدف لمثله أمام أتلانتا، كما يأمل سباليتي، في تكرار فوز الذهاب على بيسكارا (3-2)، للإنفراد بالمركز الثاني.

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التحرير

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