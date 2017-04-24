تاريخ المتوجين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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حصل اللاعب الفرنسي نجولو كانتي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2016- 2017 بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع البلوز واقترابه كثيرًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الثاني على التوالي بعد حصوله على اللقب الموسم الماضي، رفقة ليستر سيتي.

وتعتبر إنجلترا أكثر الجنسيات حصولا على تلك الجائزة في 18 مناسبة طوال تاريخ الدوري الإنجليزي، أما مانشستر يونايتد فهو أكثر الأندية التي توّج لاعبيها بتلك الجائزة في 11 مناسبة سابقة.

وتوّج كانتي بالجائزة بعد منافسة مع العديد من النجوم البارزين من هاري كين ورميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وزلاتان إبراهيموتيش، لينضم بالتالي إلى كوكبة بارزة من النجوم حصلت على تلك الجائزة منذ إنطلاق البريميرليج بشكله الجديد في عام 1992.

ونستعرض في السطور التالية أبرز اللاعبين الذين حصلوا على تلك الجائزة في تاريخ البريميرليج:

1- 1993: بول مكجراث (أستون فيلا)

2- 1994: إيريك كانتونا (مانشستر يونايتد)

3- 1995: ألان شيرر (بلاكبرن روفرز)

4- 1996- ليز فيرديناند (ليدز يونايتد)

5- 1997: ألان شيرر ( نيوكاسل يونايتد)

6- 1998: دينيس بيرجكامب (أرسنال)

7- 1999: دافيد جينولا (توتنهام)

8- 2000: روي كين (مانشستر يونايتد)

9- 2001: تيدي شيرينجهام (مانشستر يونايتد)

10- 2002: رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد)

11- 2003: تيري هنري (أرسنال)

12- 2004: تيري هنري (أرسنال)

13- 2005: جون تيري (تشيلسي)

14- 2006: ستيفن جيرارد (ليفربول)

15- 2007: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

16- 2008: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

17- 2009: رايان جيجز (مانشستر يونايتد)

18- 2010: وايان روني (مانشستر يونايتد)

19- 2011: جاريث بيل (توتنهام)

20- 2012: روبن فان بيرسي (أرسنال)

21- 2013: جاريث بيل (توتنهام)

22- 2014: لويس سواريز (ليفربول)

23- 2015: إيدين هازارد (تشيلسي)

24- 2016: رياض محرز (ليستر سيتي)

25- 2017: نجولو كانتي (تشيلسي)