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فاسيليف: نجوم موناكو لن يغادروا قبل مونديال روسيا 2018

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فاسيليف: نجوم موناكو لن يغادروا قبل مونديال روسيا 2018 فاسيليف: نجوم موناكو لن يغادروا قبل مونديال روسيا 2018

التحرير

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قال نائب رئيس نادي موناكو، فاديم فاسيليف، إن نجوم الفريق برناردو سيلفا وكيليان مبابي وتوماس ليمار لن يغادروا فريق الإمارة الفرنسية، نهاية الموسم الحالي - حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

أوضح فاسيليف، أن نجوم الفريق لن يغادروا بنهاية الموسم الحالي، خاصة أنهم يفضّلون البقاء ومواصلة تحقيق النجاحات مع الفريق الفرنسي قبل مونديال 2018 الذي سيقام في روسيا.

وربطت العديد من التقارير الصحفية بين اللاعب البرتغالي بيرنادرو سيلفا والرحيل إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد، بينما يجذب ليمار أنظار كل من برشلونة ومانشستر سيتي، أمام مبابي فتتهافت عليه جميع الأندية السابق ذكرها إلى جانب أرسنال وباريس سان جيرمان.

ويخشي موناكو رحيل نجوم الفريق بعد الموسم الاستثنائي الذي يقدم النادي من خلال تصدر الدوري الفرنسي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

 

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التحرير

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