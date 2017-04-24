اتهام إسرائيلي بتهديد مئات المراكز اليهودية بأمريكا ومحاولة ابتزاز سيناتور

تل أبيب - (د ب أ):

اتُهم مراهق أمريكي إسرائيلي بالقيام بمئات مكالمات التهديد لمراكز يهودية في الولايات المتحدة، كما يتردد أنه حاول ابتزاز مشرع أمريكي، بحسب ما جاء في لائحة اتهام اليوم الاثنين.

ويتردد أن المراهق الذي تم إلقاء القبض عليه الشهر الماضي في جنوب إسرائيل، عقب تحقيق دولي، طلب من عضو مجلس شيوخ جمهوري أن يسحب التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، وإلا فستتم معاقبته ماليا، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام التي وجهت إليه محكمة في تل أبيب اليوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا سامري، إنه بعد عدم رد السياسي، قام المشتبه به بشراء مخدرات على الانترنت وأرسلها في أظرف إلى منزل السيناتور، لكي يبدو مذنبا.

من ناحية أخرى، قام المراهق، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، بتهديد أكثر من ألفي مؤسسة، تتضمن مراكز للشرطة ومدارس وشركات طيران، ما أدى إلى إخلاء مدارس وغيرها من الاماكن، وإلغاء العديد من رحلات الطيران وهبوط اضطراري لطائرة في إحدى المرات، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت في مطلع الأسبوع الجاري أن إسرائيل تجاهلت طلبات وزارة العدل الأمريكية بتسليم المراهق وذلك لمحاكمته في إسرائيل.