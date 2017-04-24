إزالة 76 حالة تعد على مجرى النيل بمدينتين في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية لكلٍّ من مركزي أبو قرقاص وملوي بالمنيا، عدد76 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المكبرة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز حماية النيل؛ وذلك بهدف الحفاظ على المصدر الأساسي للمياه.

وجرى إزالة عد 57 حالة تعد على مجرى النيل بقرية البياضية، التابعة لمجلس قروي الروضة، وفي مركز أبو قرقاص، أسفرت الحملة عن إزالة عدد 19 حالة بمساحة 1975 متر مكعب بقرية السرو التابعة للمجلس القروي اتليدم.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في رفع وإزالة كافة حالات التعدي، سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو مجرى نهر النيل، من اجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة.