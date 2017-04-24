سعفان: رئيس الوزراء وجه بعقد جلسة عاجلة غدا للانتهاء من أزمة العلاوة

كتب- محمد غايات:

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، الاثنين، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع اتحاد عمال مصر ناقش كافة القضايا التي تواجه العمال لوضع نظرة مستقبلية لتذليل العقبات أمامهم، مضيفًا أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عرضوا المشكلات الرئيسية التي تواجه الصناعة وقدم إسماعيل الشكر لهم على النظر إلى قضايا الملف الاقتصادي.

وأضاف سعفان في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بعقد جلسة عاجلة بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب واتحاد عمال مصر للانتهاء من كافة المتعلقات بهذا قرار العلاوة الاجتماعية غدًا الثلاثاء بمقر الاتحاد.

وتابع: "قرار العلاوة مازال تحت النقاش في مجلس النواب" .

وأوضح سعفان أن رئيس الحكومة أكد على التزام الدولة بتطوير كافة الشركات الحكومية الموجودة لإعادة الحياة لها.

ولفت إلى أن هناك عدد من القوانين التي تتعلق بالعمال في مجلس النواب، وأن قانون العمل سيطرح في جلسة عامة قريبًا، كما تناقش لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قانون التنظيمات النقابية .