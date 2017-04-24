شاهد| اعتداء مضيف طيران على أم تحمل طفليها التوأم

شيماء مصطفى

في واقعة مأساوية تعرضت أم لاعتداء من جانب مضيف طيران تابع لشركة أمريكا “إيرلاينز”، وذلك خلال الرحلة المتجهة من سان فرانسيسكو إلى دالاس.

تفاصيل الواقعة

حيث تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بكاء أم لطفلين بعد تعرضها للاعتداء من جانب مضيف الطيران، حيث قام بسحب العربة التي تستخدمها تلك الأم بعنف، ثم بعد ذلك اعتدى عليها بالضرب، وذلك حسب ما ذكره موقع “ميرو”

وحال احد الركاب التدخل في النقاش مع المضيف وكادا أن يشتبكا باليد لولا تدخل قائد الطائرة وبعض الركاب، حيث قرر هذا الراكب الدفاع عن الأم.

ومن جانبها أدانت الشركة هذا التصرف من المضيف، وأكدت أنها بدأت في عمل تحقيقات فورية مع المضيف لمعرفة ملابسات الواقعة، وأوقفت الشركة المضيف لحين انتهاء التحقيقات.

شاهد الفيديو..

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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