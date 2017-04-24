هاجر متغيبة عن منزلها بحلوان.. وأسرتها تطلب مساعدتها فى العثور عليها

تغيبت الطالبة هاجر مسعود بكر محمد حسين، عن منزلها الكائن بمدينة حلوان، فى محافظة القاهرة، منذ صباح الأربعاء الماضى، ولم تفلح جهود أسرتها فى البحث المستمر عنها بين أروقة المستشفيات وأقسام الشرطة ودوائر معارفها فى الاستدلال على مكانها.

هاجر

وقالت والدة "هاجر" لـ "اليوم السابع" إن نجلتها البالغة من العمر 15 عامًا، خرجت صباح الأربعاء الماضى، من منزلها متوجهة إلى إحدى مراكز الدروس الخصوصية، إلا أنها لم تعد مجددًا إلى المنزل.

هاجر بدون حجاب

هاجر

وحررت أسرة هاجر، محضرًا بتغيبها حمل رقم 5735 إدارى حلوان، وناشدت والدتها من يتعرف عليها عبر خدمة "صحافة المواطن" الاتصال على رقم 01148488289.

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المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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