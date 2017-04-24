أخبار عاجلة

الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه -
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

1.5 مليار دولار قيمة مشروعات الصندوق السعودي لتنمية سيناء

Google+ Print
1.5 مليار دولار قيمة مشروعات الصندوق السعودي لتنمية سيناء 1.5 مليار دولار قيمة مشروعات الصندوق السعودي لتنمية سيناء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور الوزير المفوض راجي الأتربي، المدير التنفيذى لمصر في البنك، ومحمد عبدالعزيز، مساعد الوزيرة.

ناقست نصر، خلال الاجتماع، التطورات على صعيد المشروعات التنموية الممولة من الصندوق في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد لعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم توقيع اتفاقياتها خلال زيارة ملك إلى العام الماضي، وشملت 10 مشروعات رئيسية في مجالات التعليم والزراعة والبنية التحتية والإسكان والمياه وغيرها من المجالات التنموية الهامة.

أشارت نصر - إلى أهمية أن تركز المشروعات الممولة من الصناديق العربية والصندوق السعودي بصفة خاصة على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، لافتة إلى أهمية المشروعات الاستثمارية المنفذة حاليًا في مصر والفرص المربحة المتوفرة في كثير من قطاعات الإنتاج.

وكان لمشروعات "محطة كهرباء غرب القاهرة ومشروع تطوير مستشفيات قصر العيني" جانبًا كبيرًا من الاجتماع، وهي المشروعات التي يساهم الصندوق السعودي في تمويلهما بنحو 220 مليون دولار، بالإضافة لمشروع إنشاء وحدات صحية جديدة الذي يساهم الصندوق السعودي في تمويله بنحو 23 مليون دولار، ومشروع محطات طلمبات الري والصرف والذي يساهم في تمويله الصندوق السعودي بنحو 80 مليون دولار.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، المهندس يوسف البسام، إلى زيارة مصر قريبًا؛ لبحث المشروعات المستقبلية المنتظر أن يساهم الصندوق السعودي للتنمية فيها، ورحب "البسام" بالدعوة ووعد بزيارة مصر قريبا، مشددًا على دعم الصندوق لها خلال الفترة المقبلة، وعزمه زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات التنموية.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري