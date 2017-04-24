1.5 مليار دولار قيمة مشروعات الصندوق السعودي لتنمية سيناء

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور الوزير المفوض راجي الأتربي، المدير التنفيذى لمصر في البنك، ومحمد عبدالعزيز، مساعد الوزيرة.

ناقست نصر، خلال الاجتماع، التطورات على صعيد المشروعات التنموية الممولة من الصندوق في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد لعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم توقيع اتفاقياتها خلال زيارة ملك السعودية إلى مصر العام الماضي، وشملت 10 مشروعات رئيسية في مجالات التعليم والزراعة والبنية التحتية والإسكان والمياه وغيرها من المجالات التنموية الهامة.

أشارت نصر - إلى أهمية أن تركز المشروعات الممولة من الصناديق العربية والصندوق السعودي بصفة خاصة على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، لافتة إلى أهمية المشروعات الاستثمارية المنفذة حاليًا في مصر والفرص المربحة المتوفرة في كثير من قطاعات الإنتاج.

وكان لمشروعات "محطة كهرباء غرب القاهرة ومشروع تطوير مستشفيات قصر العيني" جانبًا كبيرًا من الاجتماع، وهي المشروعات التي يساهم الصندوق السعودي في تمويلهما بنحو 220 مليون دولار، بالإضافة لمشروع إنشاء وحدات صحية جديدة الذي يساهم الصندوق السعودي في تمويله بنحو 23 مليون دولار، ومشروع محطات طلمبات الري والصرف والذي يساهم في تمويله الصندوق السعودي بنحو 80 مليون دولار.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، المهندس يوسف البسام، إلى زيارة مصر قريبًا؛ لبحث المشروعات المستقبلية المنتظر أن يساهم الصندوق السعودي للتنمية فيها، ورحب "البسام" بالدعوة ووعد بزيارة مصر قريبا، مشددًا على دعم الصندوق لها خلال الفترة المقبلة، وعزمه زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات التنموية.​