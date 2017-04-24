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التموين: لسنا مسؤولين عن رفع أسعار الياميش وقمر الدين في رمضان

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التموين: لسنا مسؤولين عن رفع أسعار الياميش وقمر الدين في رمضان التموين: لسنا مسؤولين عن رفع أسعار الياميش وقمر الدين في رمضان

التحرير

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، أن الوزارة استعدت لموسم حصاد وتوريد القمح وذلك لتسهيل عملية التوريد وصرف مستحقات المزارعين، التي لن تتعدي 48 ساعة، من التوريد من خلال 3 بنوك وهى الأهلي ومصر والزراعي.
 
وأضاف الـمصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف،  اليوم الإثنين، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أن الوزارة غير مسئولة عن رفع   السلع الغير أساسية خلال شهر رمضان الكريم، مثل الياميش وقمر الدين وأنما الوزارة مسئولة عن توفير السلع الأساسية كالعدس والأرز وغيرهم.
 
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة استقبلت 73 ألف مظروف لتحديث البيانات بالبطاقات التموينية وقيام 30 ألف مواطن بتحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني.
 
وتأتي زيارة وزيري التموين والزراعة لافتتاح موسم حصاد القمح بمحافظة بني سويف بأحد الحقول شرق النيل ثم تفقد مطاحن بوهلر يمدينة بني سويف على أن تختتم الزيارة بتفقد محطة البحوث الزراعية والصوامع بسدس مركز ببا.

 

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التحرير

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