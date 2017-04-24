أخبار عاجلة

الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه -
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عابد: حفاوة السعودية بزيارة السيسي أبلغ رد على الفاشلين

Google+ Print
عابد: حفاوة السعودية بزيارة السيسي أبلغ رد على الفاشلين عابد: حفاوة السعودية بزيارة السيسي أبلغ رد على الفاشلين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الاستقبال الرائع وغير المسبوق للرئيس عبدالفتاح ، خلال زيارته للملكة العربية ، بالإضافة إلى الاحتفاء والترحيب الكبيرين من مختلف وسائل الإعلام السعودية بهذه الزيارة، يعد بمثابة أبلغ رد على شائعات المغرضين الذين فشلوا فى تعكير صفو العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

أضاف عابد، خلال بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن قمة السيسي وسلمان والقضايا التي تم طرحها على مائدة الحوار بينهما تؤكد أن هناك شراكة استراتيجية بين القاهرة والرياض ستعمل على إعادة صياغة المشهد العربي، بما يحقق التعاون الحقيقي بين الدول العربية، خاصة أن قيادة البلدين أكدا وبصورة واضحة وحاسمة رفضهما لأي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية.

تابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "كل الألسنة يجب أن تخرس ولا تتحدث عن خصوصية العلاقات المتميزة بين والمملكة العربية السعودية ويكفى السيسي وسلمان شرفًا أن هناك تطابقًا تامًا وحقيقيًا فىي رؤيتهما تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا الأمة العربية بصفة خاصة"، مشددًا على أن حفاوة الأراضي المقدسة بالرئيس السيسي تقطع ألسنة كل المشككين في خصوصية العلاقات بين القاهرة والرياض.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري