عابد: حفاوة السعودية بزيارة السيسي أبلغ رد على الفاشلين

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قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الاستقبال الرائع وغير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاحتفاء والترحيب الكبيرين من مختلف وسائل الإعلام السعودية بهذه الزيارة، يعد بمثابة أبلغ رد على شائعات المغرضين الذين فشلوا فى تعكير صفو العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

أضاف عابد، خلال بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن قمة السيسي وسلمان والقضايا التي تم طرحها على مائدة الحوار بينهما تؤكد أن هناك شراكة استراتيجية بين القاهرة والرياض ستعمل على إعادة صياغة المشهد العربي، بما يحقق التعاون الحقيقي بين الدول العربية، خاصة أن قيادة البلدين أكدا وبصورة واضحة وحاسمة رفضهما لأي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية.

تابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "كل الألسنة يجب أن تخرس ولا تتحدث عن خصوصية العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية ويكفى السيسي وسلمان شرفًا أن هناك تطابقًا تامًا وحقيقيًا فىي رؤيتهما تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا الأمة العربية بصفة خاصة"، مشددًا على أن حفاوة الأراضي المقدسة بالرئيس السيسي تقطع ألسنة كل المشككين في خصوصية العلاقات بين القاهرة والرياض.