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«بتروجيت» تحصل على شهادة N-STAMP العالمية في المحطات النووية

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«بتروجيت» تحصل على شهادة N-STAMP العالمية في المحطات النووية «بتروجيت» تحصل على شهادة N-STAMP العالمية في المحطات النووية

التحرير

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نجحت شركة بتروجيت إحدى شركات قطاع البترول في تأهيل الفرع الشمالي للشركة الحصول على شهادة N-STAMP العالمية والخاصة بتصنيع وتركيب المعدات المستخدمة في المحطات النووية المخصصة لإنتاج الطاقة، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس صلاح إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وشهدت الفترة الماضية نجاح الشركة في تأهيل الورش المركزية التابعة لها والمتخصصة فى تصنيع المعدات الاستاتيكية للحصول على شهادات N,NPT,MO,NS,NA العالمية، وهى الشهادات التى تتيح للشركة (ومن خلال ورش التصنيع المركزية) تصنيع وتجميع المعدات المستخدمة فى المحطات النووية لإنتاج الطاقة، وبالحصول على تلك الشهادات تصبح "بتروجت"  أول شركة مصرية وعربية تحصل على هذا الاعتماد فى الشرق الأوسط.

هذا وساهمت قيادات الشركة في إرساء التعاون المشترك بين كافة إدارات الشركة المعنية، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات والتي من ضمنها إعداد Quality Procedures طبقًا للمواصفات العالمية المنصوص عليها في هذا الشأن، بالإضافة إلى تولي الورش المركزية مهام تصنيع Demo Item وتنفيذ كافة المراجعات الداخلية ومراجعة مفشتي هيئة ASME العالمية، وهي الجهود التي أثمرت عن تحقيق الشركة لهذا الإنجاز الجديد.

يأتي ذلك في إطار نجاح الشركة تأهيل كلاً من الورش المركزية والفرع الشمالي يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تأهيل كافة أفرع الشركة الرئيسية – داخل وخارج للحصول على هذا الاعتماد، ولتصبح الشركة بموجب هذا الاعتماد قادرة على تصنيع المعدات المستخدمة فى محطات الطاقة النووية (عبر ورش التصنيع)، بالإضافة إلى قدرتها على تركيب تلك المعدات (عبر أفرع الشركة)، وهو مايُعظِّم من دور الشركة في مجال التصنيع المحلي والدخول في مجالات عمل وأنشطة جديدة ومن ضمنها نشاط إنشاء المحطات النووية لإنتاج الطاقة بكافة جزئياتها، خاصة أن هذا الإجراء يأتي متماشيًا مع الاتجاه الحالي للدولة والهادف إلى إنشاء أول محطات نووية لإنتاج الطاقة في مصر.

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