مدير ميناء شرق بورسعيد يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة

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قال القبطان علي عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الإثنين، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من أرصفة الميناء بطول 5 كيلو مترات بحلول ٢٠١٨، مشيرا إلى متطلبات الميناء مستقبلا من قاطرات تعمل على قطر وإرشاد السفن وتعميق الأرصفة حتى تصل إلى 22 مترا؛ لاستعياب السفن العملاقة من طراز تريبل E.

جاء ذلك خلال لقائه وفد رفيع المستوى من جهات رقابية أثناء زيارته لميناء شرق بورسعيد؛ لمتابعة استكمال مرافق الميناء.

واستعرض "عاصم" المشروعات القائمة بالميناء من قاطرات وموازين ومحطة تحلية المياه ومحطة الصرف الصحى وساحة انتظار الشاحنات والمشروعات الجاري إنشاؤها من أرصفة ومحطة كهرباء.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن محطة الكهرباء وقدرتها التشغيلية، والمشكلات التي تعوق تشغيلها، حيث تبلغ طاقتها التشغيلية 250 ميجا فولت أمبير؛ لتغذية الميناء بالكامل والمناطق المحيطة به.