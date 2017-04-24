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الذهب ينخفض قليلا.. وعيار 21 يسجل 645 جنيها

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الذهب ينخفض قليلا.. وعيار 21 يسجل 645 جنيها الذهب ينخفض قليلا.. وعيار 21 يسجل 645 جنيها

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الإثنين 24 أبريل 2017، ليسجل عيار 21 نحو 645 جنيهًا للجرام بالمحلات التجارية، وعيار 24 سجل نحو 738 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 554 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 431 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 369 جنيهًا للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22.925 جنيهًا والجنيه الذهب سجل نحو 5.016 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 737.143 جنيهًا، بينما تحركت أسعار الذهب أيضًا في سوق المال العالمي نحو الانخفاض الطفيف ليسجل عيار "24"  738.48 جنيهًا، وعيار 21 سجل نحو 646.19 جنيه، وعيار 18 نحو 553.87 جنيهًا، وعيار 14 نحو 430.78 جنيهًا، وعيار 12 سجل 369.24 جنيهًا.

فيما سجّلت أوقية الذهب في سوق المال نحو 22.967 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 5.170 جنيه، وكيلو الذهب نحو 738.483 جنيهًا.

 

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التحرير

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