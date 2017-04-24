البنك الأسيوي يعتزم ضخ من 10 إلى 15 مليار دولار لمشروعات في مصر

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور دي جي بانديان، نائب رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور الوزير المفوض راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، و محمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة.

وبحث الجانبان، زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك، خاصة في مجالات الصرف الصحي والطاقة والنقل، وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للتعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة في إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادى التنموي، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة و الشبكات الكهربائية و شبكات الصرف الصحي.

وأشارت "نصر" إلى جهود الوزارة في توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية، والعمل على الاستفادة من كافة مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة.

ودعت الوزيرة، نائب رئيس البنك إلى المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات أخرى في مجال النقل، وهو ما رحَّب به، مؤكدًا حرص البنك في الاستثمار بعدد من المجالات في مصر، وذلك لدعم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الطموح، خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي هام يجعلها جزءًا من القارة الآسيوية.

واتفق الجانبان، على الإعداد لإرسال بعثة من البنك إلى مصر للتعرف على عدد من المشروعات من بينها (مشروع الصرف الصحي)، وفي هذا الإطار أشار نائب رئيس البنك، إلى أن البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم توفير تمويل من 10 إلى 15 مليار دولار سنويا لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدار من 5 إلى 6 سنوات مقبلة في دول عملياته ومن بينها مصر، وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية وهي الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجستية.

وذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لديه الآن أعضاء من كل قارات العالم تقريبا بعد أن وسع عضويته بضم 13 دولة جديدة ليصبح إجمالي الأعضاء 70 عضوا.

