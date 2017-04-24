المترو ينجح في رفع عربات قطار طرة بعد 12 ساعة من الحادث

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قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إنه بعد مجهود كبير من العاملين بالصيانة لشركة المترو ولمدة ١٢ ساعة متواصلة بورشة طره البلد، نجح العاملون في رفع عربات المترو الثلاث من القضبان، وذلك بحضور رئيس شركة المترو المهندس علي الفضالي والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة المهندس خالد صبرة ومساعدي رئيس شركة المترو .

وأضاف الناطق باسم المترو في بيان له اليوم الإثنيين، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق نجحت في رفع عربات المترو الثلاث من القضبان وعودة الحركة لطبيعتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة كالمعتاد وجار الدفع بقطارات اضافية حتى يتم الانتهاء من تكدس المحطات.