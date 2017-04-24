أخبار عاجلة

الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه -
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المترو ينجح في رفع عربات قطار طرة بعد 12 ساعة من الحادث

Google+ Print
المترو ينجح في رفع عربات قطار طرة بعد 12 ساعة من الحادث المترو ينجح في رفع عربات قطار طرة بعد 12 ساعة من الحادث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إنه بعد مجهود كبير من العاملين بالصيانة لشركة المترو ولمدة ١٢ ساعة متواصلة بورشة طره البلد، نجح العاملون في رفع عربات المترو الثلاث من القضبان، وذلك بحضور رئيس شركة المترو المهندس علي الفضالي والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة المهندس خالد صبرة ومساعدي رئيس شركة المترو .

وأضاف الناطق باسم المترو في بيان له اليوم الإثنيين، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق نجحت في رفع عربات المترو الثلاث من القضبان وعودة الحركة لطبيعتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة كالمعتاد وجار الدفع بقطارات اضافية حتى يتم الانتهاء من تكدس المحطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا