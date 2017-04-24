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مفاجأه.. قطار طرة لم يخرج عن القضبان واصطدم بقطار آخر

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مفاجأه.. قطار طرة لم يخرج عن القضبان واصطدم بقطار آخر مفاجأه.. قطار طرة لم يخرج عن القضبان واصطدم بقطار آخر

التحرير

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أكدت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن ما تردد حول سقوط ثلاث عربات من أحد  قطارات الخط الأول للمترو، أثناء دخول القطارمن محطة طرة البلد إلى ورشة طرة البلد للتخزين غير صحيح.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ”التحرير”، إن ما حدث هو اصطدام قطارين ببعض بالقرب من ورش طرة البلد، وهو ما أدى إلى سقوط القطارين من على السكة، الأمر الذي كان سيمثل كارثة خطيرة لو كان بأحد القطارين ركاب.

وأوضحت المصادر، أن القطار الأول ويحمل رقم 58699 كان متجها إلى الجراج بورش طرة، واصطدم بالقطار رقم 8188 الذي كان يجري مناورة في الخطوط الجانبية للمترو، ما أسفر عن إصابة أحد السائقين وأدى التصادم إلى توقف حركة القطارات بالكامل وحتى الآن لم يتم رفع العربات التي تحطمت بشكل كلي.

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التحرير

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