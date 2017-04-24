المصيلحي يكشف شروط زيادة الدعم علي بطاقات التموين

كشف على المصيلحي، وزير التموين، أن زيادة الدعم التمويني علي بطاقات التموين في شهر رمضان لن يتم إلا بعد الحصول علي الدعم المالى من وزارة المالية.

وأضاف المصيلحي إنه سيتحدث مع وزير المالية لمناقشة زيادة الدعم التموينى وزيادة الحصص التموينية خلال شهر رمضان فى حال وجود مخصصات مالية، وقال أن الحكومة لا تستطيع أن تقطع وعود علي نفسها دون التأكد من إمكانية تحقيقها.

وأكد إنه من الصعب تطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع والمنتجات، لأننا لا ننتج كل المنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع التى تقوم بإنتاجها، وأن السلع التى تنتج من خارج مصانع الدولة لا نستطيع تطبيق التسعيرة الجبرية، وأن الدولة فى ذات الوقت تقوم بالرقابة على الأسعار ومحاولة إيجاد أسعار موحدة.

تأتي هذه التصريحات أثناء زيارة وزير التموين لمحافظة بني سويف ، وكان في استقباله المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ، ومن المقرر أن يقوم المحافظ يرافقه وزيرا الزراعة والتموين بافتتاح موسم حصاد القمح بمحافظة بني سويف بأحد الحقول شرق النيل ثم تفقد مطاحن بوهلر بمدينة بني سويف على أن تختتم الزيارة بتفقد محطة البحوث الزراعية والصوامع بسدس مركز ببا.

المصدر : مصرفايف