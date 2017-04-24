محافظ ياباني يصدق على إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب البلاد

طوكيو - (د ب أ):

قال محافظ ياباني، اليوم الاثنين، إنه دعم إعادة تنشيط مفاعلين نوويين في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، على الرغم من المعارضة المحلية.

وقال يوشينوري ياماجوشي، محافظ ساجا، في مؤتمر صحفي، إن القرار "لا مفر منه في ظل الظروف الراهنة".

ويشار إلى أن مجلس محافظة ساجا قد أعطى الضوء الأخضر بالفعل لإعادة تشغيل المفاعلين الثالث والرابع في محطة جينكاي للطاقة النووية، على بعد ألف كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

وقد التزم المفاعلان بالفعل باللوائح التي تم تحديثها، في أعقاب الانصهار الثلاثي في محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية.

وهناك ثلاثة فقط من مفاعلات اليابان العاملة البالغ عددها 42 مفاعلا، تعمل حاليا وسط مخاوف مستمرة بشأن توليد الطاقة النووية في أعقاب الحادث الذري الذي وقع في محطة فوكوشيما.

وفي أغسطس من عام 2015، أعادت شركة "كيوشو إليكتريك" تشغيل مفاعل في محطة سينداي للطاقة النووية في كيوشو، وهي الوحدة الأولى التي تعود مرة أخرى للعمل في غضون عامين.