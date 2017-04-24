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"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد

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"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد "علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد

مصراوي Masrawy

الأرصفة البحرية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال القبطان علي عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، إنهم سينتهون من المرحلة الأولى من أرصفة الميناء بطول 5 كيلو متر بحلول عام ٢٠١٨.

وأشار "عاصم"، في تصريحات صحفية خلال لقائه وفدٍ رفيع المستوى من جهات رقابية أثناء زيارته لميناء شرق بورسعيد، لمتابعة استكمال مرافق الميناء، إلى أن متطلبات الميناء مستقبلًا تشمل قاطرات تعمل على قطر وإرشاد السفن وتعميق الأرصفة حتى تصل إلى 22 مترًا، لاستعياب السفن العملاقة من طراز "تريبل E"، والتي تتردد على الميناء.

وشرح مدير ميناء شرق بورسعيد للوفد ما يجري إنجازه من مشروعات بميناء شرق بورسعيد من قاطرات وموازين ومحطة لتحلية المياه ومحطة للصرف الصحى وساحة لانتظار الشاحنات والمشروعات الجاري إنشاؤها من أرصفة ومحطة كهرباء.

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