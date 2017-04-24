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المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

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المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

التحرير

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يحتضن برج العرب بمدينة الإسكندرية، قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز، حينما يلتقي النادي المصري البورسعيدي نظيره ، الساعة الخامسة مساءً، بقيادة الحكم سمير عثمان.

ويحتل المصري، بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث برصيد 43 نقطة جمعهم من (23 مباراة، فاز 14 وتعادل مباراة وخسر 8، مسجلآ 39 هدفًا فيما تلقت شباكه 27 هدفًا).

من جانبه، يأتي الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، المركز الرابع برصيد 43 نقطة، جمعهم من (24 مباراة، فاز 13 وتعادل 4 وخسر 7، مسجلآ 28 هدفًا فيما تلقت شباكه 16 هدفًا)، بفارق الأهداف عن المصري الثالث.

ويدخل رجال العميد حسام حسن المباراة، لوقف سلسة هزائم الفريق البورسعيدي، عقب الخروج من  كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام كمبالا سيتى الاوغندي، والهزيمة أمام طنطا بهدفين لهدف في الجولة السابقة.

ويأمل حسام حسن في تحقيق الفوز للإنفراد بالمركز الثالث علاوة على تعويض هزيمة الذهاب (1-0)، التي أقيمت بملعب برج العرب ضمن مبارايات الجولة الثامنة.

وطالب حسام حسن لاعبيه بضرورة نسيان الهزيمة أمام طنطا، والتركيز في لقاء الزمالك، لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعقد حسام وتوأمه إبراهيم حسن، مدير الكرة، جلسة خاصة مع أحمد عبد الفتاح، حارس المرمى الصاعد، لتحفيزه قبل مواجهة الزمالك، ومطالبته بإثبات نفسه والتركيز في هذه المواجهة، وعدم الرهبة من أجواء المباراة، بعد غياب الحارس الأساسي، أحمد عبد الحليم "بوسكا"، عن المباراة للإيقاف، واصطحب المصري حارسي مرمى صاعدين لمعسكر برج العرب، هما أحمد عبد الفتاح وحسام عياد.

في المقابل يسعى الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالي، أوجستو إيناسيو، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية في الجولة السابقة.

وعقد البرتغالي إيناسيو، جلسة خاصة مع معاونيه جواو تفاريز مخطط الأحمال وبيدرو موريرا محلل الأداء وسط حضور علاء عبدالغني المدرب المساعد، وكلف إيناسيو الثنائي المساعد له بتقييم اللاعبين وتقديم تقرير شامل عن أكثر من لاعب في الفريق البورسعيدي.

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التحرير

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