وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية"

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لا يمكنها زيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني خلال شهر رمضان المقبل، إلا بالرجوع لعمرو الجارحي، وزير المالية، والاستفسار عن إمكانية وجود اعتمادات مالية تسمح بذلك أم لا.

وأكد "المصيلحي" في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة بني سويف على هامش افتتاحه لموسم حصاد القمح، اليوم الإثنين، استعداد الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك بافتتاح عدد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت شعار "أهلا رمضان" في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، والشركات التابعة لوزارة التموين.

وأشار "المصيلحي" إلى افتتاح عدد من المنافذ لتغطية كافة المناطق والأحياء، وتوفير ك الاحتياجات من السلع الاساسية باسعار تنافسية وأقل من الأسواق لتحقيق التوازن، والاستقرار والتخفيف عن المواطنين خصوصًا محدودي الدخل.