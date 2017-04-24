«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ

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هنأ اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز زميله في فريق برشلونة ليونيل ميسي بعد العرض المميز الذي قدّمه النجم الأرجنتيني في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أمس الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال لويس سواريز، عبر "تويتر"، إن الفريق كان رائعًا ومجهود جميع اللاعبين كان مميزًا، مرفقًا تلك الكلمات بصورة ليونيل ميسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

الجدير باللذكر أن فوز برشلونة في الكلاسيكو، أمس الأحد، منحه الفرصة لاحتلال صدارة الدوري الإسباني على حساب ريال مدريد - الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة مع سيلتا فيجو سيكون الفوز بها كافيًا لاستعادة الفريق الملكي الصدارة من جديد.

ونجح ميسي في تسجيل هدفين في الكلاسيكو بينهما الهدف القاتل في الدقيقة 92 - والذي منح برشلونة الفوز بنتيجة 3-2 على ريال مدريد في معقله بالبيرنابيو، وهو الهدف رقم 500 في مسيرة اللاعب مع البرسا.