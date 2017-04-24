احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة

يبدو أن كل شئ في مصر أصبح يتسبب في السرطان ويجلب الكثير من الأمراض للمصريين الذين يعانون من المرض أصلاً حتى أصبحت المصريين من أكثر الشعوب المصابة بأمراض الكبد والفيروسات والسرطانات بجميع أنواعها، حت الأدوية أصبحت تتسبب في الأمراض، وتجلب لنا كوارث صحية.

ووفقًا لما نشره موقع “صحة المرأة” العالمي فإن العقارات الآتية تتسبب في هذه الأمراض:

1- عقار “الإيبروفين” يسبب سرطان المعدة لأنه يعمل على تدمير الخلايا ويقلل من قدرة السمع والرؤية، وتلف أعصاب الجسم، لذا فإنه يحذر على تناوله قبل الخروج من المنزل لأنه يتسبب في حالات إغماء.

2- عقار “الاستاتين”، الذي يستخدم لخفض الكولسترول يصيب الإنسان بالجلطات المفاجأة، وتدمير الأوعية الدموية.

3- عقار “إن أستيل سيستاين”، مكمل غذائي للأطفال، يتسبب تلف الكبد والسرطان، وتلف أعضاء الجسم.

المصدر : مصرفايف