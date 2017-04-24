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بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية اللواء خالد سعيد

الشرقية – فاطمة الديب

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، القرار رقم 4773 لسنة 2017؛ بإجراء حركة تنقلات واسعة لمديري المستشفيات والإدارات الصحية بمديرية الشئون الصحية.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن القرار يأتي لضخ دماء جديدة والعمل على الارتقاء بالمنظومة وتحسين الأداء، وكذلك تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية، والاستفادة من الكفاءات المتميزة.

وجاءت التنقلات على النحو التالي:

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