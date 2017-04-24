بسبب معاكسة فتاة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب 4 أشخاص من عائلتي عجمي وبهنساوي بقرية السنباط التابعة لمركز الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بإصابة 4 أشخاص نتيجة التعدي عليهم بسلاح أبيض.

تبين من تحريات الرائد محمود عشري، رئيس قسم شرطة مركز الفيوم، وقوع معركة بالأسلحة البيضاء على خلفية قيام أحد شباب عائلة "عجمي" بمعاكسة فتاة من عائلة "بهنساوي"؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة قسم الفيوم والتي تولت التحقيق.