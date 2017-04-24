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بالصور.. وصول 584 سائحًا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

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مصراوي Masrawy

وصول سائحين لميناء سفاجا (1)وصول سائحين لميناء سفاجا (1)

وصول سائحين لميناء سفاجا (2)وصول سائحين لميناء سفاجا (2)

وصول سائحين لميناء سفاجا (3)وصول سائحين لميناء سفاجا (3)

وصول سائحين لميناء سفاجا (4)وصول سائحين لميناء سفاجا (4)

وصول سائحين لميناء سفاجا (5)وصول سائحين لميناء سفاجا (5)

وصول سائحين لميناء سفاجا (6)وصول سائحين لميناء سفاجا (6)

وصول سائحين لميناء سفاجا (7)وصول سائحين لميناء سفاجا (7)

وصول سائحين لميناء سفاجا (8)وصول سائحين لميناء سفاجا (8)

وصول سائحين لميناء سفاجا (9)وصول سائحين لميناء سفاجا (9)

وصول سائحين لميناء سفاجا (10)وصول سائحين لميناء سفاجا (10)

وصول سائحين لميناء سفاجا (11)وصول سائحين لميناء سفاجا (11)

وصول سائحين لميناء سفاجا (12)وصول سائحين لميناء سفاجا (12)

وصول سائحين لميناء سفاجا (13)وصول سائحين لميناء سفاجا (13)

وصول سائحين لميناء سفاجا (14)وصول سائحين لميناء سفاجا (14)

وصول سائحين لميناء سفاجا (15)وصول سائحين لميناء سفاجا (15)

وصول سائحين لميناء سفاجا (16)وصول سائحين لميناء سفاجا (16)

وصول سائحين لميناء سفاجا (17)وصول سائحين لميناء سفاجا (17)

البحر الأحمر - أحمد عوض

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم الإثنين، السفينة السياحية NAUTICA وعلى متنها 584 سائحًا من مختلف الجنسيات، وهي بطول 181 مترًا وعرض 25 مترًا وغاطس 6 أمتار، وجنسيتها جزر "مارشال" قادمة من ميناء العقبة لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان له، إنهم أنهوا إجراءات الجوازات على متن السفينة، وجرى الترحيب بالسائحين وتوزيع الورود و تبادل الهدايا التذكارية مع ربان السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة؛ لإنهاء كل إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء وجميع الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات.

وأكد "أبو سنة" على التوكيلات والشركات السياحية؛ لتوفير "باصات" مكيفة لاصطحاب السائحين في أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين؛ لجذب العديد من السفن السياحية لزيارة البلاد.

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