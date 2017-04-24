بالصور.. استمرار "العاصفة الترابية" بالبحر الأحمر لليوم الثاني

البحر الأحمر - أحمد عوض

استمرت حالة الطقس السيء التي ضربت محافظة البحر الأحمر، لليوم الثاني على التوالي، مع نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي أدت لانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر خصوصًا في المناطق المكشوفة.

وأهاب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر بالمواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة وتوخي الحذر.